Els personatges femenins de les sèries infantils actuen com a heroïnes en un 21% de les ocasions, davant del 71% dels personatges masculins que resolen els problemes que sorgeixen a la trama en qualitat d’herois. Així es desprèn de l’informe La dieta audiovisual a la programació infantil a la televisió, de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIMA), elaborat per Fátima Arranz, doctora de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), amb la col·laboració de les investigadores Virginia Fernández Hernanz, Carolina Herrero Schell i María Sánchez Román.

L’estudi ha estat realitzat sobre una mostra de 40 sèries emeses a Clan, Boing, Disney Chanel, Disney Junior, Nickelodeon, Nickelodeon JR, Atresplayer, Netflix i Movistar, sobre un total de 707 episodis analitzats. El paper de la família ocupa un 37% dels capítols de sèries adreçades a nenes i nens entre 3 i 6 anys.

En relació amb el lideratge, l’informe assenyala que al 71% del conjunt de la mostra el lideratge és masculí, davant del 29% de les ocasions en què l’ostenta un de femení. En aquest sentit, quan les dones protagonitzen el capítol, la família ocupa un paper central al 48,1% dels episodis. En canvi, en el 71,7% dels episodis en què el protagonista és un home, el paper de la família és ignorat.

Els autors constaten que les relacions de colla són presents al 54% dels capítols analitzats: en un 87% són predominantment masculines, davant del 13% que són femenines. Així mateix, els personatges femenins són representats al 77% dels capítols reproduint rols típics de la feminitat, mentre que els masculins s’identifiquen amb rols típics de la masculinitat al 91% dels episodis.

En el conjunt de la mostra hi ha 82 capítols en què té lloc algun rescat, sent més habituals aquells en què el personatge femení és rescatat per un masculí (68%), davant dels rescats en què un personatge masculí és rescatat per un personatge femení (32%).