Kristen Stewart interpretarà l’escriptora, filòsofa i activista política nord-americana Susan Sontag en un proper llargmetratge per a la productora del Regne Unit i Austràlia, Brouhaha Entertainment, sota la direcció de la cineasta nord-americana Kirsten Johnson. Quatre capítols de la tumultuosa vida de la cèlebre i controvertida intel·lectual del segle XX seran representats al drama, que està basat en la biografia guanyadora del Premi Pulitzer Sontag: Her Life de Ben Moser, segons informa ScreenDaily. La filòsofa novaiorquesa, que va morir el 2004, és coneguda per les seves obres crítiques de gran influència, com Against Interpretation o On Photograph.