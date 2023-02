El servei de streaming SkyShowtime, que engloba continguts de Paramount, Universal, Sky Studios o Showtime, arribarà a Espanya el 28 de febrer. En només dues setmanes, els devots de les sèries i el cinema podran sumar aquest nou catàleg a la ja nombrosa varietat d’opcions.

Com es posiciona SkyShowtime davant de la important competència? D’entrada, amb un preu inicial realment competitiu. El preu de base serà de 5,99 € al mes, però a més, per un temps limitat –fins al 25 d’abril– «els nous clients que se subscriguin a través de skyshowtime.com rebran un 50% de descompte sobre aquest preu per sempre», informa la nota de premsa. És a dir, els primers a sumar-se per aquesta web pagaran 2,99 € al mes.

Entre els principals ganxos del catàleg trobem la popular saga Yellowstone –que inclou els spin-offs 1883 i 1923, aquest amb Harrison Ford i Helen Mirren–, l’univers de Star Trek –incloent-hi la celebrada nova sèrie Strange New Worlds–, o ja a l’apartat cinematogràfic, franquícies com Parque Jurasico, Misión Imposible, Fast & Furious i Mi villano favorito. L’oferta inicial inclou així mateix Mayor of Kingstown i Tulsa King, dues sèries més de Taylor Sheridan, creador de Yellowstone; A friend of the family, sèrie del gran Nick Antosca (Channel Zero) sobre un cas real de repetit segrest; Halo, ambiciosa adaptació del videojoc de ciència ficció; les (ja cancel·lades, tot sigui avisat) revisions en format sèrie d’American gigolo i Let the right one in, o, a partir del 3 de març, Bosé, la sèrie biogràfica amb Iván Sánchez com la icona pop.

Serà aquí on, en un futur, es podran veure sèries com el remake d’Atracción fatal amb Joshua Jackson i Lizzy Caplan reprenent els papers de Michael Douglas i Glenn Close; Grease: Rise of the Pink Ladies, preqüela sobre la gènesi de la colla de Rizzo i Frenchie; Rabbit hole, drama d’espionatge amb Kiefer Sutherland, o Lioness, nova creació de Taylor Sheridan amb Nicole Kidman com a supervisora sènior de la CIA.