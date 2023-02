Ha plogut força des de l'any 1977 quan John Adams va idear el servei de teletext. Ho va fer per a la cadena BBC i sota la denominació de Ceefax, incloïa informació en forma de gràfics i missatges que anaven des de notícies de totes les seccions a la informació del temps, sortejos, horòscops... Una idea que va tenir molta fortuna i es va exportar a tot el món, inclosa Espanya, on va aterrar el 1988, identificat com a teletext.

La irrupció d'internet i de les xarxes socials ha anat cobrant el protagonisme que fins llavors corresponia al teletext, de qui molts esperaven que, a hores d'ara, tingués unes xifres residuals. Però la realitat és molt diferent. Al voltant de dos milions de persones continuen recorrent al teletext amb freqüència, segons un estudi de TVE, que revela que fins a un 99,3% de les llars espanyoles disposen encara d'aquest servei. Les consultes més habituals són el zodíac i l'intercanvi de missatges. Curiosament, aquest darrer servei del teletext, va ser utilitzat per alguns presos de la presó de Lama, a Pontevedra, per a comunicar-se amb familiars i coneguts de l'exterior l'any 2020.