En l’era de l’streaming, amb una oferta cada vegada més variada de continguts a la carta disponibles, la televisió i la ràdio locals catalanes no podien quedar-se enrere. Per això acaba de néixer La Xarxa+ (laxarxames.cat), una nova plataforma audiovisual gratuïta promoguda per la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i basada en els continguts de proximitat.

La Xarxa+ permet accedir en directe a més de 30 canals de televisió i ràdio locals (Betevé, Televisió de Girona, TV L’Hospitalet, TV Mataró, TV Sabadell, Televisió de Badalona, Lleida TV, Canal Reus...) i recuperar-ne els continguts de fins a set dies enrere de les diferents cadenes. La nova plataforma també ofereix retransmissions en directe i un ampli catàleg a la carta produït pels canals locals i relacionat amb els esports (patinatge artístic, futbol, bàsquet, handbol, hoquei sobre patins, rugbi...), els castells, tradicions catalanes, culturals i, en menor mesura, ficció. D’aquesta manera, és un híbrid que combina la plataforma de streaming de continguts a la carta (com Netflix o Filmin) i les finestres digitals i de directe de les televisions que emeten per TDT. Tot i que la nova OTT de la XAL «no pretén ser simplement un repositori de productes elaborats per als canals tradicionals» segons el conseller delegat de la XAL, Marc Melillas. Actualment, qui es registri a la nova plataforma es trobarà amb més de 2.000 continguts audiovisuals i 152 podcasts, que abasten disciplines com la història, la música, el màniga i les sèries. La idea és que cada setmana s’hi afegeixin 10 continguts i arribar a allotjar més de 7.500 hores mensuals de producció del sector audiovisual local. Al catàleg també hi haurà un apartat dedicat a l’entreteniment, amb programes com Pica Lletres, De Sol a Sol, Patrimonis i Objectiu Paki, el talent show nascut a la Ràdio Televisió de Cardedeu que, a la tercera temporada , es convertirà en una mena de «Eurovisió de les televisions locals», ja que els finalistes que hi participen han sortit de diferents cadenes del territori català.