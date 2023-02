Netflix ha anunciat la data d’estrena de La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton, un spin-off en forma de minisèrie de l’univers escrit per Julia Quinn que arribarà a la plataforma el pròxim 4 de maig. Formada per un total de 6 episodis, la sèrie compta amb alguns actors dels Bridgerton que repetiran als seus llocs, com Golda Rosheuvel (reina Carlota), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) i Hugh Sachs (Brimsley). La versió jove de la protagonista serà encarnada per l’actriu India Amarteifio. Quedarà ara saber la data d’estrena de l’esperada tercera temporada de Los Bridgerton.