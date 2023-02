Joaquín Reyes és molt conegut per la seva tasca com a còmic, però qui hagi seguit la seva trajectòria sap també que va estudiar Belles Arts i que ha dissenyat tots els personatges de les tires còmiques que acompanyaven programes com La hora chanante, Muchachada Nui i Museu Coconut: Enjuto Mojamuto, Maricón i Tontico, Superñoño... Al cap sempre tenia present la idea de desenvolupar un projecte d’animació en gran, cosa que ha aconseguit ara amb Pobre diablo, la primera sèrie de dibuixos encarregada per HBO Max a Espanya i que arriba a la plataforma avui.

Inspirada en La Semilla del Diablo, la cèlebre pel·lícula de Roman Polanski, la sèrie estira l’humor tan característic de la «troupe» de Reis i no es talla a l’hora de riure’s de tot: de la precarietat del treball de l’actor, de les xarxes socials, de la corrupció política... I de la fi del món, ja que el protagonista és Stan, un jove aparentment normal i corrent, però que en realitat és anticrist. La seva missió al complir els seus 666 mesos de vida és provocar l’Armagedón, però ell està més preocupat per obrir-se un camí als musicals de Broadway.

Encara que la deixadesa de Stan per complir la seva missió no implica que el món no deixi d’estar en perill. «Una de les crítiques que llança la sèrie és que no ens cal cap anticrist, perquè els humans ja estem posant molt de la nostra part per acabar amb nosaltres mateixos», recalca Reyes, creador de Pobre Diablo amb Miguel Esteban i Ernesto Sevilla.

El conflicte familiar és un altre dels temes principals que vertebren la sèrie d’animació per adults. «Tots coneixem algú que ha hagut de lluitar amb les expectatives que en tenia la família. I qui millor per parlar d’això que algú amb un destí tan marcat com l’Anticrist?», reflexiona Esteban, que reconeix que «segurament hi haurà molta gent que se senti ofesa amb alguns missatges de la sèrie, i probablement sigui la gent a qui no ens importa ofendre».