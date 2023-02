La Facultat de Turisme de la UdG va organitzar dimecres passat una conferència de Belén Pueyo, responsable de continguts digitals d’O.T., en la qual va parlar de l’evolució i les tendències en comunicació digital

Les xarxes i els canals digitals no només serveixen per xafardejar i insultar?

Totes les feines que he trobat, han sigut gràcies a les xarxes socials. Tenen moltes coses positives. Hem de deixar de veure les dolentes i començar a construir coses. Entenc que els pares tinguin por que els seus fills estiguin a les xarxes, però no per això no les han de fer servir.

Com quadrar aquest cercle?

Els pares les han d’aprendre a utilitzar, i després ensenyar-ne als fills. A les xarxes hi ha moltes oportunitats, però per desgràcia tenen més repercussió les coses dolentes.

Cap on van els canals digitals?

Ara mateix és molt important el contingut d’entreteniment. La plataforma que ho està petant és tiktok, però Twitch i els streamings també estan funcionant molt bé.

Quantes hores al dia dedica a gestionar els canals digitals d’O.T.?

Quan hi ha programa, hi dedico tota la vida, o sigui, 24 hores al dia (riu). Són tres mesos molt intensos en què no es descansa mai. I menys encara si la teva feina és la teva passió, com és el meu cas.

A sobre, li agrada O.T.?

Ho segueixo des dels nou anys, ara ho faig com a fan i com a treballadora. Si ho estàs mirant com a fan i passa alguna cosa important, canvies de rol i et poses a treballar i ho puges a Twitter, per exemple.

Podria fer aquesta feina si no li agradés el programa?

I tant, el meu company de feina té vint-i-cinc anys més que jo, i des del principi va dir que O.T. no li agradava... Tot i que després s’ha enamorat del format.

El ritme de treball deu ser frenètic.

S’ha de mirar de desconnectar una mica, o seria molt dur. El més important és arribar viu al final dels tres mesos (riu).

Com de diferent seria O.T. sense canals digitals?

Les primeres edicions van ser només amb Twitter i els fòrums dels concursants. Realment hi havia poc moviment. Ara ha d’estar a les xarxes perquè el suem públic objectiu hi està. Els usuaris haurien fet igualment que el programa estigués a les xarxes. Hauria sigut impossible que O.T. no estigués a les xarxes.

Què busquen els usuaris?

De tot. Molts busquen continguts que els fan recordar etapes dels seus artistes preferits. O crear comunitat amb gent de gustos similars. Jo era fan de Lorena Gómez, i al meu institut ningú més mirava O.T. Gràcies a Internet vaig trobar altra gent a qui li agradava el programa. Amb les xarxes digitals ara ho tenen més fàcil.

Era la friqui d’O.T. al seu institut?

Sí, i tant. Des de sempre. El meu preferit és en Bisbal. Gràcies a la feina el vaig poder conèixer. Vaig plorar i tot.

Les xarxes són també una selva

Per desgràcia, és clar, també tenim haters, que entren per insultar. No deixem espai a aquests tipus d’usuaris.

El pa de cada dia.

Sí, jo tinc canal de YouTube des de 2012, i sempre reps comentaris bons i dolents. Has de tenir clar ni el que et diuen bo és tan bo, ni el dolent és tan dolent. Si estàs a les xarxes, has de saber les conseqüències que té.

Eufòria no s’assembla molt a O.T.?

S’hi assembla massa, em penso (riu). Fins i tot, l’estratègia digital és molt similar. Quan una cosa està ben feta, és normal que et copiïn. Primer em feia ràbia, però ara penso que és motiu d’orgull.