A punt de complir-se el primer any de la invasió de Rússia a Ucraïna, aquest divendres, Sense ficció (22.05 h, TV3) estrena aquesta nit Rússia, diari íntim d’una guerra, la cronologia del primer any de guerra a un poble qualsevol de Rússia sota l’impacte de la mort i la propaganda oficial.

El documental retrata la vida de diverses famílies al poble de l’autora, Natacha Rostova, que, quan comença el conflicte, agafa la seva càmera i comença a gravar al seu voltant. La majoria dels protagonistes han optat per ocultar la seva identitat per por de les represàlies. Perquè hi ha entrevistats que justifiquen la invasió, però molts altres que no. Com la Valentina i l’Aleksei. Quan ja fa mesos que ell és a la guerra, i malgrat l’apagada informativa, a la Valentina li arriben notícies dels crims comesos pels russos a Butxa. «Si sabés que va participar en aquells horrors, segur que la nostra relació quedaria tocada».

Tampoc per a l’Ivan i en Borís, tots dos allistats a l’exèrcit i convençuts de la necessitat de «desnazificar» Ucraïna. Han comprovat sobre el terreny l’inesperat l’avançament de l’exèrcit ucraïnès. En Borís reconeix que «estem perdent. Van dir que estàvem preparats per a la Tercera Guerra Mundial, però ara tinc dubtes sobre les nostres armes nuclears».