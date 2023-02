Rocío Carrasco va anar diumenge a RTVE Catalunya com a convidada estrella de Late xou amb Marc Giró. La filla de Rocío Jurado, apartada recentment de Telecinco, va fer balanç de la seva docusèrie al programa de la televisió pública. Tot i que el resultat final va ser «molt positiu», tal com va reconèixer, l’enregistrament de Rocío, contar la verdad para seguir viva no va ser gens fàcil per a ella: «El primer dia de rodatge ho recordo amb moltíssima por i moltíssim nerviosisme». «L’únic que volia quan em va sonar el despertador aquell dia era tapar-me, ficar-me sota el llit i desaparèixer», va confessar Rocío. Tot i que l’experiència del rodatge va ser «molt dura», va assegurar que va ser «molt grata i molt positiva».