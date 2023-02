La segona temporada de Sentimos las molesties, la sèrie original Movistar Plus+ protagonitzada per Antonio Resines i Miguel Rellán, s’estrenarà el dijous 30 de març. «Hem partit d’un concepte molt clar, els nostres personatges s’han d’enfrontar definitivament a la decadència», comenten els creadors Álvaro Fernández-Armero i Juan Cavestany, en un comunicat de la plataforma. En els nous episodis, Rafa ha entrat en una depressió perquè el càncer de pròstata li ha canviat la vida, té problemes d’impotència i es veu vell. En aquest context, demana a Müller que compleixi la seva part del tracte: que l’ajudi a morir com van acordar.