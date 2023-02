Luisa Fernanda, metgessa de família de 26 anys nascuda a Colòmbia i resident a Espanya des de fa «més de mitja vida», va anar a finals de novembre a un enregistrament del programa First Dates, que s’emet cada vespre a Cuatro. «Omples un formulari i, si els agrades, et truquen. A mi em van contactar immediatament», explica per telèfon. «A partir de les teves respostes busquen algú que encaixi. I amb mi, en qüestió de hobbies, ho van clavar: jo volia algú a qui li agradés practicar esport, viatjar i els idiomes. El problema va venir després».

La metgessa, que viu a les Canàries i va viatjar fins a Madrid per participar al programa, s’ha fet viral en els últims dies per com va anar de malament la seva cita amb Med, el jove de 27 anys nascut al Marroc i també resident a les Canàries amb el que la van aparellar. Al fragment que més s’ha mogut a les xarxes, Med parla de les propietats nutritives del peix i el marisc i posa a prova els seus coneixements, com si li estigués fent un examen. «Ja que estudies medicina, pots saber aquest tema com va. El cos, de quant està compost d’aigua? D’un 60% o un 70%?», li inquereix. «Depèn de l’edat i la massa muscular», respon. «Molt bé», diu ell. «Com que molt bé? M’he tret una carrera», riu ella, atònita. «No cal una carrera per saber això, amb estar ficat al món del fitness et val», conclou ell.

«Va anar de mal a pitjor», explica la doctora. «Malgrat l’actitud amb què va començar la cita, jo vaig mantenir l’esperança que em sorprengués. Vaig estar incòmoda, però no vaig ser conscient del mal que havia anat i de la gravetat del comportament fins que el vaig veure a la televisió. També va ser una mica violent el final, quan va dir que podria brindar-me la seva amistat». En un altre fragment que s’ha viralitzat, Luisa Fernanda clou la conversa dient que ella amb ell no vol ni amistat. «Si tanta gent i tantes dones han sortit a parlar d’aquest tema és per alguna cosa», resumeix Fernanda.