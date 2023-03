«Fa molt de temps, en una galàxia molt, molt llunyana...» l’univers de Star Wars va establir les bases d’un relat que no ha deixat de créixer gràcies al salt a la televisió amb ficcions d’èxit com The Mandalorian, que ahir va estrenar la seva tercera temporada sense un final proper a la vista.

«No sé quantes temporades més en tindrà», reconeix el seu creador, Jon Favreau, just després de confirmar que ja té preparat el guió de la quarta i que aquesta entrega de 8 episodis reafirmarà l’aposta de Disney+ per teixir «un univers estès» i connectat entre les seves diferents sèries.

Ja es va veure a la conclusió de El libro de Boba Fett, indispensable per entendre la continuïtat de The Mandalorian, que reprèn el retrobament entre el seu protagonista sempre embossat, interpretat per l’ubic Pedro Pascal (estrella actualment també de The Last Of Us, a HBO) i el petit Grogu, més conegut com a Baby Yoda.

«Per mi aquest és l’element central d’aquesta sèrie, la relació que s’ha establert entre tots dos», assenyala Favreau sobre el rumb que podria prendre la sèrie en el futur, especialment després que el seu jove protagonista rebutgi continuar formant-se amb Luke Skywalker en el camí de la força per acompanyar al seu lloc el mercenari espacial. Aquella decisió va desfermar tota mena de teories per part dels seguidors d’aquesta cosmogonia. «Algunes molt interessants, que ens van servir per aprendre», reconeix Favreau, que ha desenvolupat la sèrie juntament amb Dave Filoni.

Creador en part de les bases de l’univers de Marvel com a director i productor de les dues primeres pel·lícules d’Iron Man, per a aquest també actor nord-americà (va interpretar al guardaespatlles i amic de Tony Stark) la coherència ha estat fonamental en el seu desembarcament al món de Star Wars. «L’estudi mai em va dir res sobre el que podia o no podia fer a The Mandalorian, però jo sí que vaig voler preguntar, sobretot a Dave Filoni» afegeix.