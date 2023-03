Bosé mostrarà a partir d’avui a SkyShowtime el costat més personal del cantant i actor, sense eludir algunes de les seves facetes més controvertides, com les seves infidelitats, les seves addiccions o la seva paternitat a través de gestació subrogada, en una sèrie que el mateix artista ha avalat. La ficció aborda i explica durant sis capítols, d’estrena cada divendres, alguns dels esdeveniments més assenyalats de la vida de l’artista (interpretat en la seva joventut per José Pastor i en la maduresa per Iván Sánchez), des de la infantesa fins a la seva gira Papito, el 2008, que va coincidir amb la seva decisió de tenir fills.

Els desacords amb el seu pare, el torero i la icona del franquisme Luis Miguel Dominguín (Nacho Fresneda), s’alternaran a través de salts temporals amb la tempestuosa relació amb la seva primera parella, Bárbara Nascimbene (Bianca Panconi), o el seu enfrontament amb el també cantant Julio Iglesias ( Miguel Ángel Muñoz) per l’amor de l’actriu Giannina Facio (Mariela Garriga). La producció suposa la gran aposta de la temporada de la nova plataforma de vídeo sota demanda SkyShowtime, llançada a Espanya el passat dilluns 28 de febrer, i que ofereix els catàlegs de Peacock, Paramount+ o Showtime, entre d’altres.