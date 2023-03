La sèrie de suspens i fenòmens paranormals Stranger Things es convertirà a finals d’aquest any en una obra teatral al West End londinenc, segons han anunciat, mitjançant un comunicat, els productors de la representació. La trama de l’obra es remuntarà a vint anys abans dels successos que narra la popular sèrie de Netflix i girarà al voltant dels personatges Jim Hopper, Bob Newby i Henry Creel quan eren més joves. Sobre les taules del teatre Phoenix de la capital britànica, els actors representaran una història signada per Kate Trefry, guionista i coproductora executiva de la sèrie, i dirigida per Stephen Daldry, responsable de The Crown.