Netflix s’endinsa al Tour de França amb una sèrie documental

Netflix s’ha colat al Tour de França i oferirà una sèrie documental sobre la darrera edició, la que va estar marcada pel vibrant duel per la victòria que van viure Jonas Vingegaard, vencedor final, i Tadej Pogacar. La plataforma nord-americana guarda com un secret el dia de la posada en escena, però tot fa indicar que s’estrenarà al mes de juny, com a antesala a la propera Grande Boucle, que s’inicia a Bilbao l’1 de juliol.

La sèrie documental seguirà els paràmetres que Netflix ja ha dedicat al món del tennis (Break Point, amb cinc capítols) i la Fórmula 1 (estrenada a Espanya amb el títol La emoción del Gran Prix, i que arriba a cinquena temporada amb 10 capítols). Queda per definir la durada quant a lliuraments i els títols definitius a les versions anglesa, francesa i espanyola. La plataforma va presentar un tràiler de la seva aposta ciclista durant el Mobile World Congress, que es va celebrar la setmana passada a Barcelona. La veritat és que els responsables del rodatge no van passar desapercebuts al Tour 2022, ja que l’organització va disposar el lliurament de gairebé 70 credencials perquè es portés a terme tot el rodatge que, per altra banda, tampoc no resultava una innovació al món del ciclisme ja que el conjunt Movistar, que va estar al marge de l’experiència de Netflix, compleix aquest 2023 la quarta temporada amb la sèrie documental El día menos pensado. Al rodatge de Netflix van col·laborar 8 de les 22 esquadres apuntades a la prova. Van participar de l’experiència els conjunts AG2R, Alpecin, Groupama, Bora, EF, Ineos, Quick Step i el Jumbo de Vingegaard. Segons diverses fonts, cada equip va rebre una gratificació de 60.000 euros per obrir les finestres a Netflix. La sèrie barrejarà els moments claus de la cursa, a través d’imatges cedides per la televisió pública francesa, amb els enregistraments propis realitzats als hotels, els autocars i els cotxes dels equips participants