Creed s’ha convertit en una de les trilogies cinematogràfiques de més èxit dels darrers anys. Per aquest motiu, el seu protagonista i director, Michael B. Jordan, planteja expandir l’univers de la ficció amb noves pel·lícules i sèries que arribaran a la plataforma Amazon Prime, en paral·lel a un quart lliurament que, tot i que encara no ha estat confirmat, és ja un secret a veus. Segons informa Fotogramas, Jordan prepara amb Amazon diversos spin-offs que arribaran tant a la televisió com el cinema. L’acord inclouria fins i tot sèries d’animació, i el primer nom que es rumoreja per a una sèrie derivada és el de Mila Davis-Kent, la jove actriu que interpreta la filla d’Adonis Creed a la tercera entrega.