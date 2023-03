Un documental mostra la lluita de Juan Carlos Unzué contra l’ELA. Al documental un equip del departament d’Esports de TVC format per Xavi Torres, Santi Padró i Jesús Muñoz fa un seguiment del dia a dia d’Unzué des del 18 de juny del 2020, quan l’exentrenador del Girona va fer públic que patia la malaltia de l’ELA. Apareixen també altres casos de malalts d’ELA. Unzué explica que el documental transmet que “tot i les limitacions que genera l’ELA” als que pateixen la malaltia, "la vida val la pena viure-la i gaudir-la". El documental s’estrena aquest dilluns al Festival de Màlaga dins dels Passis Especials.

Des que va ser diagnosticat amb l’ELA, Unzué ha centrat la seva vida en dos grans objectius: donar la màxima visibilitat a aquesta malaltia minoritària i, sobretot, aconseguir recaptar la quantitat de diners més gran possible per dedicar-los a la investigació d’una malaltia gairebé invisible i que té una esperança de vida entre quatre i sis anys.

Al documental es fa un seguiment de totes les reunions i converses amb dirigents del Barça i del Manchester City per organitzar un partit de futbol que es va jugar al Camp Nou el 24 d’agost del 2022 i que va aconseguir una recaptació de 4,3 milions d’euros destinats a la investigació de l’ELA. En paral·lel, Unzué obre les portes de casa seva i mostra l’evolució de la seva degeneració física i també apareixent altres persones que pateixen la malaltia.

‘Convivir con ELA’

En una taula rodona en el marc del Festival de Màlaga amb el títol, ‘Convivir con ELA’, Unzué ha explicat que l’ELA és una malaltia molt complicada, però el problema més gran del país “no és la malaltia en si, sinó la situació respecte a les ajudes que per desgràcia no existeixen. Això fa que la malaltia sigui més complicada de portar”, afegeix.

Unzué manifesta que “hi ha mil raons per deixar-se anar per una malaltia com aquesta, però no es pot permetre com a societat que la decisió final sigui perquè sents que ets una càrrega econòmica que no es pot assumir”. Lamenta que se suma a les conseqüències de la malaltia que són molt grans i complicades i a l’estrès, “la sensació que sobres, que sobres en aquest món”.

El codirector d’‘Unzué. L’últim equip del Juancar’, Xavi Torres, ha explicat que ell va conèixer a Unzué com a periodista esportiu. Creu que ha sigut fàcil tirar endavant la proposta perquè ells “no són ni actors ni actrius i el documental tracta sobre la vida. El que havíem de fer era ensenyar què passava en cada moment, amb ells i en els altres casos d’ELA”, afegeix. De fet, Unzué declara que al documental mostren “la crua realitat”.

“La vida mereix la pena viure-la i gaudir-la”

Unzué explica que li diu a la gent que anirà a veure el documental que no és un drama, tot i els moments emotius i durs, ja que té molts moments també de somriures i d’alegria. El documental transmet que “tot i les limitacions que ens genera l’ELA als que estem malalts, la vida mereix la pena viure-la i gaudir-la”. Declara que aquesta frase no és seva, sinó d’altres companys que estan en una fase més avançada de la malaltia que la seva.

‘Unzué. L’últim equip del Juancar’ és una producció de Televisió de Catalunya i A Contracorriente Films. Arribarà als cinemes el 5 de maig.