La sèrie britànica Marriage, formada per 4 episodis de 60 minuts, arriba demà a Filmin. Stefan Golaszewski dirigeix i escriu aquest «commovedor drama», segons indica la plataforma catalana en un comunicat, que compta amb les actuacions de Nicola Walker (The Split) i Sean Bean (El senyor dels anells). La ficció navega en la història d’un matrimoni que porta 27 anys casats, despullant les seves pors i inseguretats, però també les complicitats que una relació íntima a llarg termini pot arribar a oferir.

La ficció arrenca amb el matrimoni en un aeroport esperant el vol després d’unes vacances a Espanya. «No em puc creure que ens estiguem barallant per unes patates», al·lega Emma, cosa que desemboca en una disputa sobre si ella hauria d’haver preguntat si al bar tenien patates rostides en lloc de fregides. «Jo ho hauria preguntat per tu», respon ell.

«Marriage va sobre com es viu una relació en parella a la realitat, no a la ficció», comenta Golaszewski. «A vegades la gent no sap què sent; de vegades creuen que és una cosa i en realitat és una altra. Sovint no saben què dir-se l’un a l’altre. Aquesta sèrie incideix en petites situacions que retraten de forma fidedigna els drames i tensions que vivim en les nostres relacions» afegeix.