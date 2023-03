Aquesta nit, a les 22.05 h, el programa Sense ficció de TV3 estrena Bi Arnas, un documental que recull el testimoni de dues dones torturades als calabossos policials d’Euskadi en el context de la lluita antiterrorista contra ETA. Una ferida oberta, que acumula més de 4.000 casos documentats entre el 1960 i el 2014 i que encara és tabú, fins i tot entre les famílies dels afectats. Tot seguit, s’estrenarà Fly so far (La nostra llibertat). Dirigit per Celina Escher, el documental segueix la lluita de Teodora Vásquez i el moviment de dones que encapçala, «Les 17», totes elles acusades pel govern del Salvador d’homicidi agreujat després de patir avortaments espontanis.