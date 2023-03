El final de Stranger things està cada cop més a prop. Netflix està a punt de començar el rodatge de la quinta i darrera temporada de la reeixida sèrie dels germans Duffer. Tot i que al principi es va dir que la gravació d’aquest darrer lliurament començaria al maig, ara s’ha retardat fins al juny. Així ho ha confirmat un dels protagonistes, David Harbour, que dona vida al xèrif Hooper. «Ens encaminem a la cinquena temporada. Tinc un parell de mesos més per entrenar-me. Comencem a rodar el juny i serà l’última», ha explicat l’intèrpret que exerceix de pare d’Eleven (Millie Bobby Brown) al web Collider.

Harbour ja ha parlat en alguna ocasió del que representa per a ell el final de Stranger Things. «No he volgut mai que acabés. M’encanta la sèrie. Crec que és una gran sèrie, fins i tot encara que jo no hi fos. Ara que han passat gairebé nou anys des de la primera temporada, crec que és hora que s’acabi. Però és, per descomptat, molt agredolç», ha confessat. «Hi ha tristor. Però també tots hem crescut i intentem fer altres coses i projectes diferents» afegeix.

La previsió és que, rodant aquest any, l’estrena de la cinquena i última temporada de Stranger Things pogués arribar a Netflix al llarg del 2024, tot i que encara no hi ha res confirmat.