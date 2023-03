La coneguda web per a adults Pornhub aterra a Netflix per ocupar part del seu catàleg amb el documental "Fins al fons: La història de Pornhub" on es narra tota la història del portal de contingut pornogràfic més important del món.

Els usuaris de Netflix es queixen: què passa amb la ubicació principal? El documental es podrà veure a partir d'aquest divendres i durant els 93 minuts de durada, explicarà diferents històries d'actrius i actors de la indústria del cinema per a adults entre les quals hi ha escàndols i èxits relacionats amb la indústria. Això sí, aquest 'fitxatge' ve carregat de molta polèmica. Pornhub, igual que altres plataformes similars, ha estat tradicionalment acusada d'afavorir la "trata" i de denigrar la dona amb el seu contingut. És gratis i té més de 200 canals: l'alternativa a Netflix que està arrasant El documental, que ja suma polèmica i expectació a parts iguals, és una nova aposta de Netflix, que pateix en una greu crisi pel preu de les subscripcions i els comptes compartits.