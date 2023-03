La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha presentat aquest dimecres la nova plataforma digital de continguts en català, que es desplegarà en dues fases i preveu que funcioni a ple rendiment l'any que ve. La iniciativa suposarà una inversió de 30 milions d'euros. Unir els continguts audiovisuals en llengua catalana adreçats al públic general sota un mateix paraigües, amb especial interès per als joves i infants, i esdevenir un motor actiu de valor per al sector audiovisual congregant també apostes de la resta d'operadors seran els pals de paller de la nova OTT.

Un any després de la presa de possessió del nou consell de govern de la CCMA, l'ens ha rebut formalment l'encàrrec del Govern d'impulsar en el marc del nou Pla Estratègic la nova OTT de continguts en català. L'acte ha comptat amb la participació de dues de les conselleres de l'executiu, la de Presidència, Laura Vilagrà; i la de Cultura, Natàlia Garriga. La nova plataforma busca ser una OTT "de país, transmèdia i interactiva", que oferirà vídeo a demanda, canals en directe i verticals temàtics, però també videojocs i continguts de música catalana. A més, farà especial atenció als continguts infantils i per a joves, amb propostes educatives i pedagògiques. El projecte es planteja en dues fases. La primera, prevista per al setembre d'aquest any, amb la presentació de la plataforma de la CCMA, on l'usuari es podrà registrar i s'oferiran els continguts propis. La segona es desplegarà el segon trimestre de l'any que ve, amb la posada en marxa de l'OTT oberta a tercers, que ampliarà el catàleg de serveis i de continguts i inclourà equipaments i personalització d'usuaris. "Estendre la mà" a altres operadors En aquest sentit, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, creu que la plataforma "vol connectar per arribar a tothom". Per al conseller Lluís Garriga, l'OTT vol ser la "peça clau" del nou model de distribució dels continguts de la CCMA, que obligarà l'ens a definir "nous models de producció i organització", definint una "nova relació" amb el sector audiovisual. Per a la consellera Àngels Ponsa, l'objectiu és que la Corporació continuï sent un element "central" de l'ecosistema audiovisual i un motor de la indústria. "Volem donar la mà a la resta d'operadors i creadors de contingut audiovisual per caminar plegats en un entorn digital que és universal. Amb el català o busquem sinergies o ho tindrem tots molt complicat. La plataforma de país serà el nostre gran aparador al món i la llengua és l'ànima que li dona sentit", ha conclòs.