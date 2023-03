La CCMA destinarà 30 milions d’euros a la nova plataforma de TV3

En un sector com l’audiovisual en constant transformació, les televisions tradicionals estan obligades a anar adaptant-se als canvis per no quedar-se fora de joc, amb la competència creixent dia rere dia. I més, quan la cadena en qüestió serveix també per promoure i normalitzar una llengua, com passa amb TV3 i el català.

La televisió pública de Catalunya compta des del 2004 (quan encara no existia YouTube ni l’iPlayer de la cadena britànica BBC) amb el seu contenidor digital per bolcar continguts, 3alacarta, però ara prepara la seva pròpia revolució amb el llançament d’una nova plataforma OTT de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que començarà a implantar-se a partir del proper mes de setembre, encara que no estarà completament operativa fins al 2024. El projecte suposarà una inversió de 30 milions d’euros destinats al desenvolupament tecnològic i per dotar-la de nous continguts en català, dirigits al públic en general i, especialment, al juvenil i infantil. «És un projecte estratègic i necessari», va justificar ahir Rosa Romà, presidenta de la CCMA, que va incidir que es tractarà d’una OTT «de país, de servei públic, gratuïta, més intuïtiva i participativa». Perquè, com va valorar, «ajudarà a acostar a la ciutadania la llengua catalana, que està en clara reculada». La idea és plantar cara a les grans plataformes amb contingut propi dels canals de la CCMA, però també producció externa, ja que estarà oberta a les aliances amb altres OTT , el sector audiovisual, equipaments públics i creadors de continguts en català. L’objectiu és que sigui motor de la indústria i la producció audiovisual catalana. L’oferta inclou vídeo a demanda, canals en directe i canals verticals temàtics, videojocs, videopodcasts i música. Hi haurà sèries, documentals, informació, esport, cultura, ciència, continguts infantils i per a joves (aportant així un contenidor més accessible al nou SX3) i temes educatius i pedagògics. Dues fases d’implantació El projecte es planteja en dues fases. La primera, prevista per al setembre d’aquest any, amb la presentació de la plataforma de la CCMA, on ja es podrà apreciar el nou disseny. L’usuari es podrà registrar i oferiran directes i nous continguts propis. La segona, anunciada per al segon trimestre del 2024, servirà perquè sigui també un agregador de tercers, es podrà accedir al catàleg en català d’altres plataformes i hi afegirà més elements de personalització. «Des del seu naixement, TV3 ha estat un revulsiu per a la normalització de la llengua. Però cal adaptar-se als canvis», va valorar Laura Vilagrà, consellera de la Presidència. Per al conseller Lluís Garriga, l’OTT vol ser la «peça clau del nou model de distribució dels continguts de la CCMA», que obligarà a definir «nous models de producció i organització».