El duel entre Rafa Castaño i Orestes Barbero ja ha arribat al final. Després de 197 enfrontaments entre tots dos concursants, 'Pasapalabra' ha repartit aquest dijous el premi més gran de la història del programa: 2.272.000 euros. El Rafa ha estat l'afortunat.

Rafa va confessar que si guanyava el pot, “viuria molt tranquil”. La idea del sevillà era guanyar-lo per poder dedicar el temps a fer les coses que realment li agraden i sense tenir cap pressió econòmica de guanyar un sou cada mes. “Tombar-te a llegir, aprendre idiomes o estudiar carreres sense preocupar-te”, aquest era el seu objectiu, i ho podrà complir.

Encara que Orestes no ha aconseguit fer-se amb el pot, no se n'ha anat amb les mans buides a casa, i és que ha aconseguit una xifra de 214.200 euros.

Després de tants enfrontaments, és normal que els concursants hagin creat una relació d'amistat, i és que així ho han confirmat diverses vegades. Orestes va comentar al programa especial emès aquest dijous, que si Rafa guanyava el pot, estaria una setmana amb una mica de nostàlgia, però que a la setmana se li passaria i li quedaria "sensació d'alegria per ell"

Ara que el sevillà s'ha fet amb el pot, Orestes s'ha alegrat per ell i només ha tingut paraules bones: "T'ho mereixes al 100%. M'alegro molt per en Rafa i per la manera de guanyar". També ha volgut consolar l'audiència: "No tingueu pena per mi, tinc un bon pot acumulat i els anys següents resolts"