La presentadora i actriu Laura Valenzuela ha mort aquest divendres a Madrid als 92 anys d'edat, segons ha informat Telecinco, cadena en la qual va treballar la comunicadora.

Rocío Laura Espinosa López-Cepero, veritable nom de la presentadora, va néixer a Sevilla el 18 de febrer de 1931 i va començar la seva trajectòria artística molt jove en el món del cinema. En pocs anys es va convertir en un dels rostres més populars de la petita i pantalla gran.

Protagonista de cintes com 'La violetera', 'Aquellos tiempos del cuplé' o 'Soltera y madre en la vida', Valenzuela va ser una de les primeres presentadores de TVE, on presentava, cantava i ballava.

Casada amb el conegut productor de cinema José Luis Dibildos des de 1971, l'actriu també va desenvolupar la seva carrera a l'estranger, treballant amb estrelles de la talla d'Alain Delon en 'La tulipa negra' el 1964, o amb Sofia Loren en 'Madame Sans-Gene' el 1961. També va compaginar la seva carrera al cinema amb mítics programes com a 'Gales del dissabte', amb Joaquín Prat com a parella professional en la pantalla petita.

Va ser en 1971 quan Laura Valenzuela va decidir retirar-se després de passar per l'altar amb José Luis Dibildos per a dedicar-se a la seva família, ja que a penes sis mesos després de les seves noces naixia la que va ser la seva única filla, Lara.

No seria fins a gairebé 20 anys després, el 1990, quan la presentadora tornaria a treballar a Telecinco, on va presentar '¿Digame?', 'Se acabó la siesta', 'Date un respiro', 'Las mañanas de Tele 5' amb José María Íñigo o 'Mi querida España'. Posteriorment, va tenir diferents aparicions en TVE, on va presenta 'Mañanas de Primera', 'Entre tú y yo' o la Gala del 50è aniversari de la cadena pública.

El 2012 va recollir el premi de l'Acadèmia de Televisió a tota la seva trajectòria professional i posteriorment, i després de 52 anys de carrera, es va retirar dels focus i de la vida pública per a gaudir de la seva família.