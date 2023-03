El 18 de novembre de 2012, un grup d'encaputxats assaltava violentament el domicili de l'empresari i hoteler gironí Jordi Comas i la seva esposa, Carme Hospital, a Platja d'Aro. Els lladres, que buscaven joies i diners, van lligar el matrimoni i van tapar la boca, amb un coixí, del llavors president de la Fede­ració d'Orga­nit­za­ci­ons Empre­sa­ri­als de Girona (FOEG) per tal d'evitar que pogués cridar. Com a resultat, Comas va acabar morint d'asfíxia poc després. El 2019, el jutjat d'instrucció va arxivar les actuacions pel delicte d'assassinat per manca de proves i només un dels assaltants va ser condemnat, a 6 anys de presó, per robatori.

El programa Crims de TV3, que aquest dilluns estrena nova temporada, dedicarà tres lliuraments a repassar els detalls que envolten el cas per intentar posar "llum a la foscor". Com és habitual, l'espai conduït per Carles Porta comptarà amb el testimoni de diverses persones pròximes a la investigació d'un crim que, avui en dia, continua tenint moltes preguntes sense resoldre. Quatre casos en sis episodis La nova temporada de Crims arrencarà dilluns, a les 22.05 h a TV3, recordant el cas de Marina Ruiz, una jove que va ser trobada morta l'any 1999 a les vies del tren a Cervera, a la Segarra. En un principi, els Mossos d'Esquadra van creure que es podia tractar d'un suïcidi, però hi havia coses que no encaixaven. El cos es va trobar despullat, amb signes evidents de violència, i a pocs metres es va localitzar una barra de ferro que podria haver estat l'arma del crim. Aquest dilluns 20/03, més llum a la foscor.

Quarta temporada de #CrimsTV3, de @Carles_Porta.



A les 22.05 a @TV3cat, un nou cas: Marina Ruiz. pic.twitter.com/IiLBwLBY0F — Crims (@Crims_Oficial) 17 de marzo de 2023 El reeixit programa també tractarà en aquesta temporada el cas de Yimmy Cox i el de l’atracament al Banc Sabadell de Valls, el 1985, a més del de l'assassinat de Jordi Comas.