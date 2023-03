TV3 ha començat a treballar en un nou format que es planteja el repte de trobar els 100 objectes quotidians que expliquin millor la història de Catalunya dels últims 100 anys. La col·lecció de peces resultant, amb grans històries personals al darrere, formarà part d’una gran exposició́ final en un museu de referència de Catalunya. El periodista Albert Om serà l’encarregat de presentar aquest nou format, que portarà per títol Una altra història, i que demana la participació de la societat per trobar objectes antics que amaguen grans històries. Per participar-hi, cal fer una foto de l’objecte triat i penjar-la al web tv3.cat/unaaltrahistoria.