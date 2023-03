Damian Lewis i Guy Pearce protagonitzen Un espia entre amigos (A Spy Among Friends), un drama d’espies basat en una història real: les conseqüències de la deserció de l’oficial d’intel·ligència britànic del KGB, Kim Philby, i la complexa relació amb el seu amic i col·lega del MI6, Nicholas Elliottt. Un total de 6 episodis que arribaran el 13 d’abril a la plataforma Movistar Plus+. La sèrie adapta el llibre de Ben Macintyre, editat a Espanya amb el títol de Un espía entre amigos: la traición de Kim Philby. Darrere de l’adaptació hi ha el guionista britànic Alexander Cary, que va treballar en diverses temporades de la reeixida sèrie Homeland.