Alfons Arús i el grup Atresmedia han acordat emprendre una reorganització del programa d’entreteniment Aruser@s des del proper dilluns 10 d’abril, aprofitant el retorn de les vacances de Setmana Santa. Des d’aquell dia, el reeixit espai augmentarà la durada en mitja hora, passant a començar a les 7.00 hores del matí en lloc de a les 7.30 hores, com passava des de la seva estrena. Aquest moviment ha fet que el presentador català hagi decidit amb els directius de la companyia audiovisual no renovar Aruser@s Weekend, format que des de la seva estrena, el mes de setembre de l’any passat, no ha aconseguit fer-se un lloc a graella de la cadena verda.