La primera edició de la Kings League s’ha convertit en tot un fenomen esportiu i comunicatiu i, atesa l’expectació despertada per la final al Camp Nou aquest diumenge, 26, TV-3 ha arribat a un acord amb l’empresa Kosmos per obtenir els drets de produir una nit temàtica dedicada a la competició. Aquesta nit temàtica inclourà un reportatge del programa ‘30 minuts’ sobre aquesta nova visió del futbol i seguidament s’emetrà en diferit la final en català.

A les 22.05 hores, ‘30 minuts’ estrenarà la producció pròpia ‘Kings League, comença la partida’. El reportatge, elaborat per un equip del Departament d’Esports de la cadena, recull els diversos punts de vista sobre aquest fenomen i la nova visió del futbol amb la intervenció de Gerard Piqué i de Javier Tebas, els presidents dels equips que participen en aquesta lliga i dels clubs afectats per la marxa de jugadors, entre d’altres.

Seguidament, a les 23 hores, TV-3 transmetrà en diferit la primera final d’aquesta competició celebrada a l’Spotify Camp Nou. El programa estarà presentat per Maria Fernández Vidal i Jordi Grau i Laia Ferrer entrevistarà els principals protagonistes. La retransmissió anirà a càrrec de Víctor Patsi i d’Òscar Pérez-Dolz.

Durant la tarda, Esport3 realitzarà un seguiment especial amb diverses connexions des del Camp Nou per revelar algunes de les sorpreses que han preparat entorn d’aquest esdeveniment.

El documental

El documental ‘Kings League, comença la partida’, de Jordi Bentanachs, Lluís Cervelló, Àlex Gonzalo i Miquel Àngel Navajas, explicarà com l’1 de gener del 2023 va començar a rodar la pilota de la Kings League. No va ser una data casual, sinó que volien omplir el buit que deixava la jornada de descans de la Lliga. Gerard Piqué feia realitat la idea d’una competició que fusionés l’essència competitiva del futbol amb el ritme dels videojocs.

«Els joves no veuen un partit de futbol de 90 minuts, 40 dels quals la pilota està aturada», assegura l’exjugador del FC Barcelona. Davant l’immobilisme de federacions i organismes futbolístics, la Kings League té la flexibilitat de provar normes noves constantment.

La matisació de Tebas

«Pregunta’m per la Kings League d’aquí sis mesos», deia Javier Tebas, el màxim dirigent de la Lliga de futbol espanyola quan va començar la competició. A ‘30 minuts’ se li ha preguntat després que la Kings League pengés una pancarta al centre de Barcelona amb el lema ‘Els fa per que omplim el Camp Nou’. «De por no ens fa. La nostra competència és la Premier League anglesa», ha respost Tebas, que ha completat el missatge dient que «cal felicitar Gerard Piqué per la iniciativa; ens interessen tots els que, com ell, fan coses noves».

Un total de 12.000 jugadors es van presentar a un càsting del qual van sortir els 120 futbolistes que juguen la primera temporada de la Kings League. Més de 50 clubs esportius catalans s’han vist afectats per l’èxode de jugadors. Poder compartir gespa amb estrelles mundials com Ronaldinho o que et vegin dos milions de persones a les diferents plataformes digitals a través de les quals s’emeten, ha guanyat la partida al futbol territorial català, d’on es nodreix la gran majoria d’equips.

La competició és una oportunitat per als jugadors, però també pot suposar un conflicte amb els equips. Miquel López, director esportiu del FC Santboià, explica que ja el primer partit al qual no es van presentar dos jugadors perquè els coincidia amb la Kings League, els va dir que no feia falta que tornessin més.

Set hores de directe

El programa segueix tot el que passa dins i fora del pavelló del Port de Barcelona –on es juguen sis partits cada diumenge– i acompanya un aficionat de Rayo Barcelona i un de Jijantes a casa seva per veure com segueixen la jornada. Les jornades d’emissió són de més de set hores, una durada que la sociòloga Alba Castellví considera «perillosa i nociva per a la salut física i psíquica dels seus consumidors, especialment dels més joves».

Gerard Piqué va tenir la idea d’unir el seu món, el futbolístic, amb el de 12 ‘streamers’, ‘youtubers’, ‘tiktokers’ i creadors de contingut en diferents plataformes. Cada un d’ells aporta la seva audiència i el seu coneixement. Un dels 12 és Martí Miràs, conegut a Twitch com Spursito pels seus sis milions de seguidors. «Vaig començar penjant vídeos de partides de videojocs de futbol i ara estic centrat en els directes de Twitch», explica l’‘streamer’, nascut a Andorra.

El futur de la competició

Al reportatge també es planteja com serà Kings League d’aquí cinc anys. Perquè pot ser un èxit mundial o passatger. Gerard Piqué s’imagina competicions «germanes» en diferents països i fins i tot un «mundial». Dirigents de clubs històrics opinen que, quan els jugadors vegin que no en treuran cap profit, perdrà interès. Jacobo Fernández, que defensa els colors del Valldoreix de Primera Catalana i el Sayans de Kings League, creu que podrà monetitzar l’augment d’usuaris a les seves xarxes socials personals i professionals. Se sabrà d’aquí cinc anys.

El que sí que és cert és que la Kings League ha revolucionat la manera de viure i veure el futbol, sobretot entre la gent jove, perquè són 12 equips presidits per 12 reconeguts ‘streamers’, amb noves normes de competició, molt dinamisme i caràcter desenfadat, però igualment competitiu. A més, compta amb la complicitat i participació de grans estrelles, ja retirades, del futbol professional.