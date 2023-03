Josep Maria Mainat ja ho va avançar abans de l’estiu: demandaria Veranda TV, la productora de l’exitós programa de TV3 ‘Eufòria’ per copiar-los la idea d’ ‘Operación Triunfo’. I finalment ha complert la promesa. El productor televisiu ha presentat el cas als tribunals.

Així ho ha anunciat aquest mateix dilluns 27 de març Reset TV, la productora que Mainat comparteix amb Toni Cruz, un altre dels exintegrants de La Trinca. Consideren que el ‘talent show’ dels divendres a la nit de TV3 s’assembla massa a ‘Operación Triunfo’, espai que ells van crear l'any 2001 juntament amb el seu germà Joan Ramon Mainat. Segons els creadors d’’OT’, aquest enfrontament l’ha provocat «l’extrema semblança entre els elements essencials d’’Eufòria’ i els que van fer famós el format ‘OT’».

Contacte amb la CCMA

Després d’analitzar ‘Eufòria’, Cruz i Mainat es van posar en contacte amb la CCMA a fi d’obtenir alguna explicació satisfactòria del que consideraven una flagrant còpia de la seva creació, però «veient la falta de respostes, van decidir emprendre accions legals», segons asseguren a Reset TV.

Segons Cruz i Mainat, abans de presentar la demanda s’han assegurat que «la seva impressió era corroborada per amplis sectors de la premsa especialitzada, per importants personatges de la indústria de la televisió i per l’anàlisi d’experts en la matèria que, després de l’oportú examen dels dos formats, han conclòs que ‘Eufòria’ és simplement una ‘OT’ en català, com ja en l’estrena van recollir molts mitjans de comunicació.»

«’Eufòria’ reprodueix, amb minúscules variacions, tots els elements essencials, la mecànica, les fases i els aspectes originals d’’OT’» assegura Toni Cruz.

Josep M. Mainat, per la seva banda afegeix: «’OT’ s’ha exportat a més de 70 cadenes de TV de tot el món, i totes han reconegut la nostra autoria. És desconcertant que el plagi es produeixi precisament a Catalunya i a TV-3.

Cruz i Mainat asseguren: «Ja veurem si aquesta demanda serveix per potenciar la creativitat i assegurar l’originalitat dels nous formats de televisió, i que es defensi així un dret que hauria de ser sagrat: la propietat intel·lectual d’una idea és dels autors i ningú pot infringir aquest dret fent passar èxits aliens com a creacions pròpies».

Confondre "format i gènere"

Per la seva banda, la productora del concurs musical ha acusat Josep Maria Mainat i Toni Cruz de confondre "format i gènere" en la demanda per plagi. Veranda afirma que fins al moment no ha tingut cap "constància" de la demanda, però en tot cas assegura que la queixa "no té cap fonament". En aquest sentit, la productora recorda que Cruz i Mainat van esgrimir el mateix argument quan 'Got talent' els va acusar de copiar-los per fer un altre programa, 'Tu sí que vales'. "Ajuntar elements universalment utilitzats no pot constituir un format registrable per una productora", recorda Veranda que deia Cruz aleshores.

Més enllà del gènere, la productora d''Eufòria' assegura que hi ha un seguit d'elements que "diferencien" els programes, com ara la presentació en imatge, la conducció del programa, les localitzacions, els platós, els perfils dels concursants o les regles del concurs, entre d'altres. "L'originalitat d'aquests elements i l'articulació particular a cada programa és la que determina el format original", subratlla.

La productora espera que Cruz i Mainat no estiguin utilitzant aquesta "confusió entre gènere i format" de manera "oportunista" i lamenta "profundament" que "l'alegria" que ha despertat un "èxit en català, massiu i reconegut" no sigui compartida per algunes produccions que "per experiència i trajectòria, saben millor que ningú com funciona aquest món".

Finalment, Veranda anuncia que els serveis jurídics de l'empresa estudien les "accions legals pertinents" per "garantir la defensa" dels seus interessos "legítims", així com els dels professionals amb els quals treballen, "la dignitat professional dels quals s'ha qüestionat amb tanta arrogància, de forma pública i gratuïta".

Per la seva banda, la CCMA coincideix amb Veranda en el fet que fins ara no ha rebut cap demanda, però afirma que "confia plenament" en la productora "pel que fa a l'originalitat del format". En aquest sentit, subratlla que la proposta inicial surt "com a 'spin-off'" del programa 'Oh Happy Day', i afegeix que ha participat en el desenvolupament posterior amb aportacions "crucials".