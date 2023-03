Josep Maria Mainat ja ho va avançar abans de l’estiu: demandaria Veranda TV, la productora de l’exitós programa de TV3 Eufòria per copiar-los la idea d’Operación Triunfo. I finalment ha complert la promesa. El productor televisiu ha presentat el cas als tribunals. Així ho va anunciar ahir Reset TV, la productora que Mainat comparteix amb Toni Cruz, un altre dels exintegrants de La Trinca. Consideren que el talent show dels divendres a la nit de TV3 s’assembla massa a l’espai que ells van crear el 2001 juntament amb el seu germà Joan Ramon Mainat. Segons assenyalen els creadors televisius, l’enfrontament l’ha provocat «l’extrema semblança entre els elements essencials d’Eufòria i els que van fer famós el format OT».

Després d’analitzar Eufòria, Cruz i Mainat es van posar en contacte amb la CCMA a fi d’obtenir alguna explicació del que consideraven una flagrant còpia de la seva creació, però «veient la falta de respostes, van decidir emprendre accions legals», segons asseguren a Reset TV. Segons Cruz i Mainat, abans de presentar la demanda s’han assegurat que «la seva impressió era corroborada per experts que, després d’examinar els dos formats, han conclòs que Eufòria és simplement una OT en català, com ja en l’estrena van recollir molts mitjans».

«Eufòria reprodueix, amb minúscules variacions, tots els elements essencials, la mecànica, les fases i els aspectes originals d’OT» assegura Toni Cruz. Mainat, per la seva banda afegeix: «OT s’ha exportat a més de 70 cadenes de TV de tot el món, i totes han reconegut la nostra autoria. És desconcertant que el plagi es produeixi precisament a Catalunya i a TV3. Cruz i Mainat asseguren: «Ja veurem si aquesta demanda serveix per potenciar la creativitat i assegurar l’originalitat dels nous formats de televisió, i que es defensi així un dret que hauria de ser sagrat: la propietat intel·lectual d’una idea és dels autors i ningú pot infringir aquest dret fent passar èxits aliens com a creacions pròpies».