El novembre del 2019, un semisubmergible de construcció artesanal travessa l’oceà Atlàntic amb tres tones de cocaïna al seu interior. Dins, tres homes sobreviuen a tempestes, corrents, avaries, gana, baralles i un constant assetjament policial. Al capdavant dels comandaments hi va Nando, un jove gallec campió estatal de boxa amateur i marí expert sense recursos econòmics, que es veu obligat a buscar altres mitjans per guanyar-se la vida.

En aquesta història real es basa Operació Marea Negra, la sèrie dirigida per Daniel Calparsoro i protagonitzada per l’actor Álex González, que es va estrenar per primera vegada a Amazon Prime el febrer de 2022, i que aquesta nit, a les 23.05 h arriba doblada al català a TV3. La ficció compta amb 4 episodis de 50 minuts de durada cadascun, que s’emetran entre avui i el pròxim diumenge 9 d’abril.

A més d’Álex González, completen el repartiment intèrprets nacionals i internacionals de la talla de Nerea Barros (La isla mínima), Nuno Lopes (White Lines), Miguel Insúa (La unidad), Luis Zahera (As Bestas), Xosé Barato (Alba), Carles Francino (Las chicas del cable), Manuel Manquiña (Antes de la quema), Lúcia Moniz (Love Actually) o David Trejos (Perdida), entre d’altres.