RTVE Catalunya commemora la figura de Terenci Moix amb motiu del 20è aniversari de la seva mort, el 2 d’abril de 2003. La televisió pública estrenarà al setembre el documental Terenci: la fabulación infinita en coproducció amb Filmin. El treball està dirigit per Marta Lallana, amb guió d’Álvaro Augusto. Mentre, al serveix RTVE Play Catalunya ja es pot trobar disponible una àmplia col·lecció amb alguns dels reportatges on va aparèixer l’escriptor, imatges inèdites i documentals sobre la seva persona, així com el programa Terenci a la fresca, on va entrevistar a nombrosos personatges de la cultura i la societat catalana de la època.