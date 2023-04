El proper Festival de Cannes veurà l’estrena d’Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones y el Dial del Destino), la nova entrega de la saga de l’arqueòleg més famós de la història del cinema, que es projectarà en primícia mundial el 18 de maig. L’actor Harrison Ford, que retorna al paper que el va fer mundialment famós, estarà a l’estrena i rebrà «un homenatge excepcional» del festival pel conjunt de la seva carrera, va anunciar ahir l’organització del prestigiós certamen cinematogràfic mitjançant un comunicat. La cinta, dirigida per James Mangold, arribarà quinze anys després de la presentació també a Cannes d’Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall. La pel·lícula començarà a projectar-se a sales el 28 de juny a França i dos dies després als EUA així com a Espanya i la resta del món.

La nova entrega comptarà amb el retorn de John Rhys-Davies al paper de Sallah, com a part d’un elenc que comptarà amb figures com Antonio Banderas, Mads Mikkelsen o Toby Jones. La pel·lícula competirà a la competició oficial del Festival de Cannes, que se celebrarà entre el 16 i el 27 de maig. El dia de l’estrena, Ford, Mangold, Banderes, Mikkelsen i altres membres del repartiment pujaran les escales del Palau dels Festivals de Cannes entre els acords de la icònica banda sonora que va compondre John Williams per a la primera entrega, Raiders of the Lost Ark (A la recerca de l’arca perduda, 1981). «El 1995 vaig tenir l’honor de venir a Cannes per presentar el meu primer film, Heavy, a la Quinzena de Realitzadors. 28 anys més tard, estic orgullós de tornar amb una pel·lícula lleugerament més espectacular», indica Mangold al comunicat. A la filmografia del director hi ha títols de temàtica tan dispar com Inocencia interrumpida (1999), Kate & Leopold (2001), En la cuerda floja (2005) , El tren de les 3:10 (2007), Lobezno inmortal (2013), Logan (2017) o Le Mans ‘66 (2019), entre d’altres.