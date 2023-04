Dwayne Johnson més conegut com a «The Rock», tornarà a l’univers de ficció de Vaiana aquesta vegada com a productor de la cinta amb acció real que prepara Disney. «És un honor poder portar la bella història de Vaiana a la gran pantalla», ha expressat l’actor i productor a través del seu compte oficial de Twitter.

Vaiana explica com una adolescent aventurera que somia convertir-se en una experta exploradora emprèn una missió arriscada navegant per la Polinèsia per salvar el seu poble, un objectiu perquè el comptarà amb l’ajuda de Maui, un semidéu que busca recobrar els seus poders.

A la pel·lícula d’animació de 2016, Johnson va donar veu al personatge de Maui, la història del qual està inspirat en l’esperit de l’avi difunt de l’actor. «Maui va canviar la meva vida i és un honor col·laborar amb Disney Studios per explicar la nostra història a través de la música i la dansa, que és el que som com a poble polinesi», va dir l’actor nord-americans amb arrels samoanes.

La cinta serà produïda per Johnson, Dany Garcia i Hiram Garcia a través de la productora Seven Bucks Productions. La producció executiva anirà a càrrec d’Auli’i Cravalho, que va donar la veu a la protagonista a la cinta original, de Scott Sheldon i de la líder de la indústria samoana Dana Ledoux Miller també participaran en la producció.

Vaiana va ser un gran èxit a taquilla el 2016 en haver aconseguit més de 682.685 dòlars a taquilla. La protagonista es va convertir en un emblema feminista en explicar la història d’una jove lliure, amb determinació, que no involucrava una història romàntica.

Per ara no s’han facilitat més detalls sobre aquesta producció, com qui donarà vida a la versió en carn i ossos de la protagonista, així com del seu avi, ni la resta de l’elenc. Tanmateix, i segons els mitjans nord-americans, la cinta podria arribar a les sales de cinema de tot el món en algun moment de l’any vinent.