La plataforma Amazon Prime Video estrena aquest divendres la temporada final d’El internado Las Cumbres. La sèrie de misteri inspirada en la icònica franquícia suma al seu repartiment en aquest nou lliurament Lydia Pavón (La edad de la ira), Nagore Aramburu (Patria), Mia Lardner i Zigor Bilbao, entre d’altres.

Els nous episodis arrenquen tres mesos després dels terribles successos que van posar fi a la vida de la Paz. Amaia està segura que els misteris que habiten l’Internat no estan resolts. Disposada a arribar fins al final, implica la Zoe, una nova alumna que prové d’una residència d’acollida on ja no saben què fer amb ella. La Zoe connecta des del principi amb el grup, que aviat es veu embolicat en desaparicions i crims horribles entre els murs del monestir. Una carrera a vida o mort, que es convertirà en una prova de foc per a la seva amistat. Mentrestant, Alicia, Inés i León es veuran involucrats en una cursa a contrarellotge per escapar de la mort i la seva pèrdua de memòria.

El Internado Las Cumbres està protagonitzada per Lydia Pavón (La edad de la ira), Albert Salazar (Los pájaros no vuelan de noche), Carlos Alcaide (Libertad), Daniela Rubio (La caza. Monteperdido), Claudia Riera (Vis a vis: El Oasis), Mina El Hammani (Élite), Natalia Dicenta (Solas), Joel Bosqued (Un golpe de suerte), Lucas Velasco (Educando a Nina), Asia Ortega (Hasta el cielo), Aitor Beltrán (Ignatius de Loyola), Kándido Uranga (El silencio de la ciudad blanca), Irene Anula (La casa de papel), Nicolás Cazalé (L’âge de déraison), Annick Weerts (La vida era eso) i Alberto Berzal (Madres. Amor y vida), entre d’altres.

Un «reebot» fallit

Creada per Laura Belloso i estrenada el mes de febrer de 2021, amb un retard ocasionat per l’arribada de la pandèmia de 2020, El internado. Las cumbres no ha aconseguit assolir en les dues temporades emeses fins ara l’èxit de la original, emesa per Antena 3 entre 2007 i 2010. El internado es va erigir, al llarg de 7 temporades, en un dels grans èxits televisius amb unes audiències amb una mitjana de 3.670.000 espectadors i una quota de pantalla superior al 20%.