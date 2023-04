El canal 33 estrena aquesta nit , a les 22.40 h, Als confins dels món, un documental en què el fotògraf Markus Mauthe viatja a territoris remots del planeta per visibilitzar la bellesa de les últimes cultures indígenes que sobreviuen en constant amenaça. Mauthe ha viatjat als territoris d’aquestes comunitats amb l’objectiu de fer visible la bellesa de les seves cultures ancestrals. El viatge s’inicia al Sudan del sud i Etiòpia, prossegueix a les costes de Borneo, on hi viuen els darrers nòmades de la mar, i conclou a les terres dels indis del Mato Grosso, al Brasil, que miren de defensar-se de la ràpida i progressiva devastació del seu espai vital.