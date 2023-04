Irene, una treballadora de l'Oceanogràfic de València, va ser una de les 70 persones convidades a provar els plats dels aspirants de l'onzena temporada de MasterChef. 44 d'elles van acabar intoxicades. "La nit següent vaig haver d'anar a urgències perquè m'injectessin Primperan al cul per poder parar de vomitar. Vaig perdre cinc quilos en tres dies", denunciava a través d'un fil de Twitter que va tenir nombroses respostes en les quals diverses persones asseguraven que no els estranyava la situació. "No es veu molt higiènic... Jo vaig ser comensal en una altra edició i també vaig estar regular de l'estómac, suposo que les cadenes de fred a vegades es perden per com fan el programa i la durada de l'enregistrament", responia un usuari. "Ahir vaig posar el programa cinc minuts, estaven 'netejant gambes' col·locant-les a terra i vaig pensar, gens bo pot sortir d'aquí", deia un altre.

En concret, la prova d'exteriors en la qual va participar la Irene com a comensal es va emetre a TVE diumenge passat. Els concursants, dividits en un equip vermell i un altre de blau, havien de preparar un menú ideat per la xef Rakel Cernicharo (amb un Sol Repsol), per als treballadors de l'Oceanogràfic. La idea era commemorar el 20è aniversari de l'aquari més gran d'Europa, situat dins del complex de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

L'entrant era 'Un viatge a l'Índia amb clòtxina valenciana', un mol·lusc bivalve semblant al musclo però més petit i el cultiu del qual es realitza principalment a València. El primer plat va ser una 'moluscada' valenciana, composta d'ostres i cloïsses, a més d'una espècie de "romesco i pesto a base d'algues". El segon va consistir en un suquet thai de llobarro i, les postres, en un pastís de formatge japonès i algues.

Sense control als càstings

Tot i que els comensals encara desconeixen què és el que ha fallat en el procés o en els aliments, el fil d'Irene ha derivat en una polèmica sobre si es respecta bé la cadena de fred o la seva manipulació. Un dels participants ha estat Joaquín, qui es va presentar a MasterChef farà uns cinc anys. Després de passar les dues primeres fases, va arribar per fi al càsting presencial, on havien de portar de casa un plat per presentar (o acabar de preparar) a la ciutat triada. La seva va ser Sevilla.

"Érem uns 80 aspirants, cadascun amb el seu plat. Hi havia sopes de peix, marisc... Jo portava rellom Wellington, que la carn per dins no pot estar passada, ha d'estar al punt. La vaig cuinar a les cinc del matí a Màlaga i fins passades la una de la tarda no la va provar el jutge. És molt de temps", relata a El Periódico de España. Recorda, sobretot, el cas d'una senyora que portava una ensaladilla russa, "segurament amb maionesa casolana". "Va estar com a mínim quatre hores i mitja sense refrigerar", assegura.

Això en el millor dels casos, perquè molta gent, com Joaquín, venia d'altres províncies d'Andalusia. Després de matinar per al viatge, havien de registrar-se a l'hotel a les nou del matí, però fins a la una de la tarda no començaven a muntar el seu plat. Fins llavors, ni la preparació en si, ni la resta d'ingredients que podien utilitzar per acabar de rematar-lo, comptaven amb fonts de calor ni de fred, més enllà d'algunes neveres de platja o de termos que es veien.

"No controlaven res. De fet, em vaig preocupar i ho vaig comentar a una companya. Feia la sensació que podies portar una cosa enverinada o algun tipus de component que estigués en mal estat i fer-la grossa. Ningú et preguntava res, ni pels productes que havies usat. Hi havia gent que usava ou, que pot donar lloc a salmonel·losi, o peix, que poden tenir Anisakis. Jo per exemple portava seitons en vinagre, que de no haver-los congelat abans poden tenir-ho", apunta Noelia, aspirant de l'última edició de MasterChef.

"De la mateixa manera, el meu plat no el vaig portar refrigerat. Alguna gent portava neveres o carmanyoles tèrmiques, però jo vaig portar una de normal. És veritat que el càsting va ser al desembre, que no feia molta calor, però no tenen cap mena de control", reitera.

Els problemes de no refrigerar

No obstant això, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) reitera que "els aliments que requereixen refrigeració no han de mantenir-se a temperatura ambient". "S'han de conservar en la nevera fins que es vagin a cuinar o servir per al seu consum. A més, aquells que poden suposar un risc major si no es conserven a les temperatures adequades són els que ja estan llestos per consumir, és a dir, els que no tindran un cuinat posterior que pogués eliminar els microorganismes que haguessin proliferat per mantenir-los a temperatures inadequades", asseguren experts.

Així mateix, afirmen que "els aliments cuinats s'han d'elaborar amb la menor antelació possible al seu consum i servir-se com més aviat millor, tret que es refrigerin, congelin o es mantinguin en calent a una temperatura superior o igual a 63 °C".

La productora es lamenta, però no dona declaracions

Més enllà dels càstings, en les proves també es veu com alguns aspirants manipulen els aliments diverses vegades de manera caòtica o utilitzen utensilis sense rentar per a diferents productes. També hi ha materials una mica bruts i algunes altres pràctiques poc higièniques i per les quals moltes vegades són amonestats pels propis jutges del programa. Per exemple, en més d'una ocasió s'ha esbroncat a algun concursant per provar un guisat amb una cullera que després utilitzava per remoure sense haver passat per aigua i sabó. També es veu a alguns traient la pela d'ou que els ha caigut al bol al costat de les gemmes o les clares. "Això pel que fa a la teva casa ho pots fer, però és un risc", apunta Joaquín.

L'AESAN també recorda que "barrejar aliments ja cuinats amb aliments crus o utilitzar els mateixos utensilis de tall per a productes diferents suposen una mala pràctica, ja que poden implicar contaminació creuada i suposar que arribin bacteris als aliments que es consumiran".

El Periódico de España ha intentat posar-se en contacte amb la productora, Shine Ibéria, per parlar sobre les mesures d'higiene que duen a terme en el programa, però aquesta s'ha limitat a enviar un comunicat en el qual diuen lamentar la indisposició que van manifestar alguns dels comensals que van assistir a l'enregistrament del seu exterior a València, "amb els qui es va estar en contacte en tot moment a través de l'Oceanogràfic, en tractar-se de personal de la companyia".

"Es tracta d'un cas absolutament excepcional en aquests 11 d'anys de MasterChef a Espanya, un programa on és una prioritat absoluta garantir la cura alimentària de les persones que intervenen. A l'exterior de València els aliments van ser analitzats en origen amb resultats positius i es va garantir la seva traçabilitat en tot el procés, tal com es va informar i va documentar a les autoritats sanitàries competents quan vam tenir coneixement dels fets", prossegueix.

Després del menjar, Salut Pública va fer el procedent estudi de contactes. El resultat va ser que 44 persones van patir símptomes estomacals, sobretot diarrea i vòmits. Després, la investigació es va traslladar a Madrid, on està la seu de la productora. Segueixen sense saber què és el que va poder provocar la intoxicació.