Aquesta nit, a les 22.10 h, TV3 estrena els dos primers capítols de la sèrie italo-estatunidenca, L’amiga genial. Creada per Saverio Costanzo, produïda per Wildside, Fandango i The Apartment amb Umedia i Mowe per a Rai Fiction, HBO i TIMvision, és una adaptació de la sèrie de novel·les homònimes d’Elena Ferrante. La ficció segueix, durant 3 temporades i en un total de 24 capítols, la complexa amistat entre Lila i Elena, dues noies napolitanes nascudes als anys 50. Una història que intenta desvelar el misteri de la Lila, l’amiga genial de l’Elena. Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Anna Rita Vitolo encapçalen l’elenc de la sèrie.