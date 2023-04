Aquesta nit arriba a La 2 de Televisió Espanyola la temporada 11 de Cachitos de hierro y cromo. Nous capítols de diferents temàtiques que bussejaran a l’arxiu musical de RTVE per recuperar el millor, amanit, com sempre, amb els rètols «més audaços i brètols» segons recorda en un comunicat la televisió pública. Al primer programa, Autoayuda, Virginia Díaz es converteix en una guia espiritual per recordar actuacions de grups com Estopa, Hombres G, Kase.O, Los Stop, Guille Milkyway, Raphael, Gabinete Caligari o Pau Donés. Tots ells cantant cançons que parlen, des de diverses perspectives, de la necessitat humana de trobar la felicitat.