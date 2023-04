El 19 d'abril de 1987 apareixien a la petita pantalla per primera vegada una família de color groc anomenada els Simpson. Han passat 36 anys des d'aquella data i encara avui podem veure les aventures d'aquesta peculiar família a les nostres pantalles.

Escollir els millor episodis entre les 34 temporades i els 745 capítols emesos fins ara no és fàcil, però els usuaris del portal sobre cinema i sèries IMDb han emès el seu veredicte i aquests són els 10 millors episodis més ben valorats de la longeva sèrie.

10. King Size Home - T.7 E.7

A la central nuclear han engegat un pla per estar en forma i, per evitar-lo, Homer busca la manera de que li donin la invalidesa i poder treballar des de casa. Com ho aconsegueix? Engreixant-se fins a superar els 136 kg.

9.The Springfield files - T.8 E.10

Homer assegura haver vist un extraterrestre una nit tornat del bar de Moe. Ningú el creu, però els agents Mulder i Scully de l'FBI van a Springfield per investigar i intentar posar llum a la foscor del cas.

8.The city of New York vs Homer Simpson - T.9 E.1

La família visita la ciutat de Nova York. Mentre Marge, Bart, Lisa i Maggie passen un dia espectacular visitant les principals atraccions de Manhattan, Homer viu un verdader malson esperant que li treguin el parany del cotxe.

7.Last exit to Springfield - T.4 E.17

El Senyor Burns retira l'assegurança dental als treballadors just quan Lisa necessita un aparell. Homer lidera la vaga dels treballadors per tornar a aconseguir l'assegurança. Un dels episodis més recordats pels fans de la sèrie.

6.Marge vs Monorail - T.4 E.12

Dsprés que la ciutat rebi una multa de 3 milions de dòlars de part del Sr. Burns, decideixen construir un Monoraïl a la ciutat, empesos pel xarlatà Lyle Lanley. Springfield viu una bogeria amb el Monoraïl, i Homer acaba sent el conductor. Però Marge no ho veu clar, i acaba descobrint la veritat sobre el Monoraïl i Lanley. El capítol ho té tot, tensió, un gran número musical (la cançó del Monoraïl) i l'aparició de Leonard Nimoy.

5.Who shot Mr. Burns (Part 1) - T.6 E.25

Un cliffhanger de manual: la història de qui va disparar al Sr. Burns es va dividir en dos episodis: el primer tanca la 6a temporada i el segons, on es descobreix qui va ser el que va disparar al polèmic propietari de la central va obrir la temporada 7, així que els espectadors del moment es van quedar amb el suspens de saber qui era el cullpable.

En aquesta primera part, veiem com l'Escola Primària de Springfield troba petroli i, enfadat per no tenir el monopoli energètic, el Sr. Burns intenta per tots els mitjans aconseguir aquest petroli i fer augmentar el consum energètic a la ciutat. Finalment, algú li dispara... però qui?

4.Treehouse of horror V - T.6 E.6

Els especials de Halloween no fallen a cap temporada: estan dividits en tres històries curtes de fantasia, inspirades en relats de terror, pel·lícules i altres. En aquesta entrega, hi ha una revisió de El resplandor (The Shining), amb un estelar Homer perdent el cap (Sin tele y sin cerveza, Homer pìerde la cabeza), un 1984 amb Flanders de Gran Germà i l'escola de Springfield amb un menjador caníbal.

3.Cape Feare - T.5 E.2

Al llarg de les 34 temporades, l'enfrontament entre l'actor secundari Bob i Bart Simpson es converteix en una acarnissada lluita per tal de sobreviure. En aquesta ocasió, els SImpson entren en un programa de protecció de testimonis i passen a ser els Thompson.

2.You only move twice - T.8 E.2

Homer troba una nova feina i la família es trasllada a Cypress Creek. Mentre Homer està feliç amb la seva nova feina i el seu nou cap, Scorpio, la resta de la família no acaba de trobar el seu lloc. Hank Scorpio, el magnant de Globex Corporation, és un dels personatges episòdics més populars de la sèrie: un malvat simpàtic i llunàtic que lluita contra el món i contra 007.

1.Homer's enemy - T.8 E.23

Frank Grimes, un home fet a si mateix i que ha hagut de treballar fort a la vida, entra a treballar a la central. Quan coneix Homer i veu la seva capacitat per no fer res, Frank o 'Graimito', com l'anomena Homer, declara a Simpson el seu enemic i intenta deixar-lo en evidència una vegada rere l'altre.