Si la primera temporada de la sèrie de Netflix Bienvenidos a Edén presentava una comunitat ecològica amb vocació d’Arca de Noé que acollia joves acuradament seleccionats, que acudien atrets sota el fals esquer d’una festa per promocionar una beguda i acabaven presos a un inquietant paradís, a la segona, que estrena Netflix avui, aquella artificiosa pau es converteix en un infern.

La violència sorda exercida per dos éssers amb maneres de salvadors, Astriz (Amaia Salamanca) i Erik (Guillermo Pfening) sobre joves submisos i resignats dona pas a una més estrident i primària, presidida per armes de foc i executada per tipus que traspuen testosterona. «Se suspèn el paradís», apuntala el líder de la secta, a qui se li ha acabat la paciència davant de tant dissident. Un paradís que només veia ella, el seu marit i quatre il·luminats.

La primera tanda de capítols acabava amb Zoa (Amaia Aberasturi) i Charly (Tommy Aguilera) fugint nedant per assolir el vaixell que els podria portar lluny d’allà per buscar ajuda i alliberar els seus companys de captiveri: la narcisista influencer África (Belinda) i el traumat Ibón (Diego Garisa). Però l’arribada de l’adolescent Gabi (Berta Castañé) a la recerca incessant de la seva germana Zoa fa que aquesta canviï de plans. A Charly els hi canvien.

Les noves trames estaran presidides per una caça salvatge de l’assassí d’un dels membres de l’elit de la fundació. D’això se n’encarrega Joel, a qui interpreta Carlos Torres, el protagonista de l’exitosa telenovel·la colombina La reina del flow, també de Netflix. «El meu personatge, Joel, ve a donar suport a Astriz, que està perdent una mica el control de l’illa, dels nois...», explica l’actor. «Arribem per posar-hi picant i acció a aquesta temporada. Perquè el to a les escenes íntimes està molt més alt», afegeix. Nona Sobo, per la seva banda, dona vida a una jove tailandesa, despreocupada i gaudida, que aviat s’integra a l’illa.