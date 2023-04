El mític Grand Prix tornarà aquest estiu a la programació de Televisió Espanyola. El Consell d’Administració de la corporació ha aprovat aquesta setmana la producció d’una nova edició del mític concurs, que tornarà amb proves consagrades i representatives que tots recordem, altres de noves que atraparan els més joves i moltes sorpreses.

El format familiar, produït per RTVE en col·laboració amb EuroTV Producciones, tornarà 18 anys després de la darrera emissió. Es va estrenar a La 1 l’any 1995 i es va emetre de forma ininterrompuda a la cadena pública fins al 2005. Un total d’11 temporades en antena, la primera, amb el nom de Cuando calienta el sol.

En la seva nova entrega, El Grand Prix de Verano seguirà comptant amb dos pobles de diferents llocs d’Espanya enfrontats a cada programa, disposats a divertir-se i implicar totes les famílies a casa seva, en un programa pensat perquè el gaudeixin totes les generacions. De moment, la cadena pública no ha revelat qui serà el presentador d’aquesta edició, després de les etapes de Ramón García (1995-2005) i Bertín Osborne (2007-2009), els conductors de les dues etapes a TVE i algunes televisions de la FORTA.

Cal recordar que, recentment, Ramón García va mostrar els seus dubtes sobre el retorn del programa, que no tindrà vaquetes després de l’entrada en vigor de la llei de benestar animal: «Hi ha una cosa que m’agrada dir sempre, i m’ho plantejo: trairem aquesta memòria històrica que tots tenim?». «El Grand Prix és el programa de la vaqueta. El logotip és la vaca. Però bé, són coses de la tele», va explicar el presentador.

Aquesta nova etapa del Grand Prix arribaria després que Ibai Llanos intentés recuperar el format per a les plataformes digitals, tal com el mateix García va declarar a la primavera del 2022: «Si res no es torça, pot ser factible, i ho farem d’una manera més moderna: serà complicat portar un format com a Grand Prix a Twitch».