El compte enrere per als nous capítols de Lupin a Netflix ja ha començat. La plataforma d’entreteniment ha anunciat que la tercera part de la sèrie original arribarà a nivell global al seu catàleg el pròxim dijous 5 d’octubre. En aquests nous episodis, Assane Diop (Omar Sy) intentarà adaptar-se a una nova vida clandestina sense la seva dona i el seu fill. Sabent el patiment que els està provocant, no aguanta més i decideix tornar a París per fer-los una proposta desgavellada: abandonar França i començar de zero en un altre lloc. Però els fantasmes del passat mai s’allunyen, i un retorn inesperat posarà potes enlaire els seus plans.