Addict, un dels últims grans èxits de la ficció francesa, desembarca aquesta nit a Cosmo. «Sensual, enigmàtica i aterradora», tal com la descriu el canal en un comunicat, la sèrie s’estrena amb un doble episodi a partir de les 22 h. Aquest thriller psicològic protagonitzat per Sagamore Stévenin, Cécile Bois i Medi Sadoun «promet sacsejar els espectadors» amb una història carregada de desig, secrets i enganys, deixant al descobert els perills que les noves tecnologies poden comportar per la societat actual.

La sèrie gira al voltant d’Elodie (Bois) i Yvan (Sadoun), una parella que es muda amb els seus fills adolescents a una nova casa amb l’esperança de gaudir d’una vida més tranquil·la i revifar la seva relació. Allà coneixen Bruno (Stévenin), un home carismàtic i amable que viu davant de casa seva. Però el seu nou veí amaga un costat fosc del qual ningú sospita i té una sorprenent habilitat per endinsar-se a la vida dels altres utilitzant la tecnologia. Estrenada a la cadena pública francesa TF1, Addict va obtenir uns resultats d’audiència extraordinaris: 3,7 milions d’espectadors van veure l’estrena de la minisèrie, que va aconseguir una mitjana de 3,3 milions de seguidors i un 17,3% de quota de pantalla al llarg dels sis episodis.