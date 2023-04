Filmin incorpora avui al seu catàleg la sèrie Mayflies, un drama britànic sobre el vincle incondicional entre dos amics de tota la vida que un dia, als seus 40 i tants, reben la pitjor de les notícies: un càncer terminal. La minisèrie, formada per dos capítols que intercalen memòries de joventut amb el present, relata la història real del novel·lista Andrew O’Hagan, que va escriure el llibre homònim després que el seu amic de la infància, Keith Martin, morís als 51 anys. La sèrie està protagonitzada per Martin Compston (Line of Duty), al paper de l’autor, Jimmy; i Tony Curran (Underworld: Evolution), que interpreta Tully, l’amic malalt.