En Jesús és un jove que va estar enganxat a l’alcohol durant tota l’adolescència, amb un gran patiment per part de la seva mare, la Maite. La Rosa, exprofessora universitària, va fer patir en extrem la seva filla Clàudia. La Belén enganyava constantment el seu marit Àlex i robava diners a tota la família. En Jaume, per culpa de l’alcohol, va enfonsar una empresa amb 300 clients i ara està en teràpia. Ells són només alguns dels protagonistes de No penso tornar a beure mai més, el documental dirigit per Marta Palacín i Oriol Gispert, que s’estrena aquesta nit al Sense ficció (22.05 h, TV3)

La producció de La Lupa Produccions amb TV3, recull el testimoni de persones, conegudes i anònimes, que han transitat per l’alcoholisme i fan el pas d’explicar la seva dependència. Conduït per la periodista i exaddicta Flora Saura, el documental també parla amb rostres coneguts com el periodista Marc Giró, que va tenir una relació intensa amb l’alcohol fins que ho va aconseguir deixar. Per abordar aquesta problemàtica social, No penso tornar a beure mai més es vertebra a través d’un sopar entre creadors còmplices que han patit l’alcoholisme, com són els escriptors Sebastià Alzamora i Daniel Vázquez Sallés, i el músic David Carabén, del grup Mishima.