Netflix no renova «Smiley», la versió televisiva de l’èxit teatral de Guillem Clua

Smiley, la comèdia LGTBIQ+ protagonitzada per Carlos Cuevas i Miki Esparbé, no tindrà segona temporada. En declaracions a la cadena SER, Guillem Clua, el creador de la sèrie i de l’obra de teatre de títol homònim en la qual es basava, no es rodaran nous episodis de la sèrie, estrenada el passat mes de desembre. Algunes informacions apunten que aquesta decisió estaria justificada per la poca audiència que la primera temporada, en la qual també hi participaven Pepón Nieto, Ramón Pujol, Meritxell Calvo i Eduardo Lloveras, va aconseguir a la plataforma de continguts en streaming. No obstant això, Clua ha explicat a la citada emissora, que actualment ja està treballant en altres projectes.